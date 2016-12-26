Кузнецова задумалась о запрете для педофилов на работу в детских учреждениях

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за создание реестра педофилов. Об этом она заявила в интервью телеканалу НТВ.

«Необходимо создать этот реестр, который не допускал принятия на работу в учреждения, где есть дети, таких людей. И очень важно теперь делать первые шаги», — рассказала Кузнецова.

Также детский омбудсмен поддержала идею обязать людей, имеющих судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, носить электронные браслеты.

В декабре член Совета Федерации Антон Беляков разработал законопроект, обязывающий отбывших наказание педофилов носить электронные браслеты, чтобы отслеживать их передвижение. В октябре 2014 года аналогичное предложение сделала Елена Мизулина, тогда занимавшая должность председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

В июле депутат Ольга Епифанова внесла законопроект, предполагающий ужесточение ответственности для педофилов.

В мае 2015 года занимавший тогда пост уполномоченного по правам ребенка Павел Астахов предложил создать реестр педофилов. Сделать это планировалось в рамках Национального центра поиска пропавших детей.