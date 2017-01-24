Ушедшая от эсеров Мизулина предложила сажать педофилов пожизненно

Член Совета Федерации Елена Мизулина в ближайшее время внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий существенное ужесточение наказания за растление детей. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сенатора.

Речь идет о заключении вплоть до пожизненного, если преступник — человек из близкого окружения ребенка, например, его родственник или педагог.

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По словам Мизулиной, поправка в Уголовный кодекс, предусматривающая ужесточение ответственности для тех, кто злоупотребил доверием ребенка, уже предлагалась ранее, но не была одобрена.

Также сенатор напомнила, что рассмотрения ожидает еще один законопроект, который предусматривает отмену срока давности по преступлениям педофилов. «Судебное разбирательство по таким преступлениям требует продолжительного времени. В результате годы уходят на то, чтобы довести дело до суда. И даже если вина установлена, правоохранительные органы вынуждены освобождать преступника на основании истечения срока давности», — пояснила она. Таким образом, по ее мнению, наличие ограничения работает на преступника.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после появления в ряде СМИ информации о сексуальных преступлениях в отношении учащихся московской «Лиги школ» со стороны директора учебного заведения и его заместителя. Выпускники заявили, что это продолжалось более 20 лет — то есть на протяжении всего времени существования образовательного учреждения. «Лига школ» закрылась в 2015 году после реорганизации.

23 января стало известно, что Мизулина написала заявление о выходе из партии «Справедливая Россия», в которой состояла с 2007 года. По словам члена фракции СР в Госдуме Алексея Чепы, это не сопровождалось какими-либо конфликтами.