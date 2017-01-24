В «Справедливой России» растерялись из-за ухода Мизулиной

Решение члена Совета федерации Елены Мизулиной покинуть «Справедливую Россию» удивило руководство партии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, член фракции СР Алексей Чепа.

«Для меня это полнейшая неожиданность. У меня с ней самые теплые дружеские отношения. Мы всегда друг друга поддерживали. Я в растерянности», — сказал парламентарий.

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По его словам, у Мизулиной не было внутри партии каких-либо проблем или противоречий. «Для всех это неожиданно», — добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Мизулина направила заявление о выходе из «Справедливой России» в региональное отделение партии в Омской области, которую сенатор представляет в Совфеде. Она получила членство в партии в 2007 году.

Мизулина работает в верхней палате российского парламента с сентября 2015-го. До этого была депутатом Госдумы второго, третьего, пятого и шестого созывов. Помимо «Справедливой России», состояла в КПСС, «Яблоке» и «Союзе правых сил».

Парламентарий известна своими неоднозначными законопроектами. В частности, она неоднократно выступала против абортов и суррогатного материнства, за запрет продажи таблеток для прерывания беременности, а также стала одним из авторов закона об ответственности за гей-пропаганду.

11 января Госдума приняла в первом чтении ее законопроект о декриминализации побоев. Согласно документу, первый случай нанесения побоев будет рассматриваться в рамках кодекса об административных правонарушениях, а второй — как уголовное преступление.