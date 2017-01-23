Мизулина покинет «Справедливую Россию»

Член Совета федерации Елена Мизулина приняла решение о выходе из «Справедливой России», в которой состояла с 2007 года. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.

По словам собеседника агентства, Мизулина уже направила соответствующее заявление в региональное отделение партии в Омской области, которую сенатор представляет в Совфеде.

Мизулина работает в верхней палате российского парламента с сентября 2015-го. До этого была депутатом Госдумы второго, третьего, пятого и шестого созывов. Помимо «Справедливой России», состояла в КПСС, «Яблоке» и «Союзе правых сил».

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Парламентарий известна своими неоднозначными законодательными инициативами. В частности, она призывала признать использование интернета отягчающим обстоятельством при установлении наказаний за преступления, неоднократно выступала против абортов и суррогатного материнства, за запрет продажи таблеток для прерывания беременности, а также стала одним из авторов закона об ответственности за гей-пропаганду.

В октябре 2016-го Мизулина внесла на рассмотрение ГД законопроект, предполагающий декриминализацию домашнего насилия. Документ предполагает перевод первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, при этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями. Проект принят в первом чтении в январе этого года.