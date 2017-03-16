В башкирском тубдиспансере пациент напал на другого с ножом

В Башкирии пациент противотуберкулезного диспансера набросился на другого и ранил его ножом. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, утром 15 марта в медучреждении рабочего поселка Приютово между двумя пациентами возник конфликт. 39-летний мужчина из-за личных неприязненных отношений нанес ранения 50-летнему оппоненту. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В октябре 2016 года в городе Прокопьевске Кемеровской области один пациент противотуберкулезного диспансера в ходе ссоры ранил другого ножницами. Подозреваемый был задержан. Им оказался неоднократно судимый 44-летний местный житель.