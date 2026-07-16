Белоусов проинспектировал сражающуюся в зоне СВО группировку войск

Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр», сражающуюся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, Белоусов посетил пункт управления «Центра», где заслушал доклады о текущей обстановке в зоне ответственности группировки. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук отчитался министру о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника.

Кроме того, глава ведомства заслушал доклад генерал-майора Константина Нечаева об использовании в зоне СВО системы «Свод», с помощью которой производится информационный обмен данными между подразделениями.

Ранее Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота. Министру доложили о мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе.