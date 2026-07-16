Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:08, 16 июля 2026Россия

Белоусов проинспектировал сражающуюся в зоне СВО группировку войск

Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр», сражающуюся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, Белоусов посетил пункт управления «Центра», где заслушал доклады о текущей обстановке в зоне ответственности группировки. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук отчитался министру о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника.

Кроме того, глава ведомства заслушал доклад генерал-майора Константина Нечаева об использовании в зоне СВО системы «Свод», с помощью которой производится информационный обмен данными между подразделениями.

Ранее Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота. Министру доложили о мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названо последствие ночных ударов по Киеву
    В Минобороны России раскрыли подробности удара высокоточным оружием по Киеву
    Причину отставки министра обороны Украины описали словами «доходило до абсурда»
    Москвичам пообещали погоду на уровне сентября в середине лета
    Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах
    Раскрыты опасения проукраинских политиков США из-за кончины Грэма
    Стала известна судьба тренера сборной Англии после поражения в полуфинале ЧМ-2026
    Вооруженные мужчины похитили блогершу и ранили ее возлюбленного
    Названо условие подорожания нефти до 110 долларов
    Семилетний мальчик в пижаме поймал огромную щуку и установил уникальный рекорд
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok