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12:56, 3 июля 2026Россия

Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота

Глава Минобороны Белоусов провел совещание на КП Черноморского флота
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Минобороны России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте (КП) Черноморского флота. Об этом сообщили в ведомстве.

Министру доложили о мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе.

На совещании Белоусов подчеркнул, что наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защита объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач.

Кроме того, министр обороны встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил текущую обстановку на полуострове.

Ранее Белоусов уверял, что система тактических перехватчиков БПЛА работает во всех группировках российских войск.

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