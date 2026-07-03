Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота

Глава Минобороны Белоусов провел совещание на КП Черноморского флота

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте (КП) Черноморского флота. Об этом сообщили в ведомстве.

Министру доложили о мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе.

На совещании Белоусов подчеркнул, что наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защита объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач.

Кроме того, министр обороны встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил текущую обстановку на полуострове.

Ранее Белоусов уверял, что система тактических перехватчиков БПЛА работает во всех группировках российских войск.