Минобороны оценило российскую систему «Свод»

Нечаев: Система «Свод» позволила выстроить автоматизированное огневое поражение

Российская система «Свод» позволила выстроить автоматизированное огневое поражение, доложил министру обороны России Андрею Белоусову командующий объединением группировки войск «Центр» генерал-майор Константин Нечаев. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно военному ведомству, «в рамках десятимесячной опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности "Свод" в объединении выстроена автоматизированная система огневого поражения».

В июне обозреватель РИА Новости Андрей Коц рассказал, что внедрение автоматизированных пулеметных турелей для перехвата беспилотных летательных аппаратов позволит обеспечить защиту от мини-дронов.

В апреле техник Илья Тутов в беседе с «Известиями» заметил, что модернизированные дроны-камикадзе «Молния-2» получили элементы искусственного интеллекта для наведения на цель.