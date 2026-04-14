Российская ударная «Молния» поумнела

«Известия»: Дрон-камикадзе «Молния-2» получил элементы ИИ

Модернизированные дроны-камикадзе «Молния-2» получили элементы искусственного интеллекта (ИИ) для наведения на цель. Об эволюции ударного аппарата рассказал техник Илья Тутов в беседе с «Известиями».

Военный корреспондент издания понаблюдал за работой 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», который эксплуатирует «Молнии-2». Отмечается, что эти аппараты остаются одним из основных средств поражения на дальности около 30 километров.

«Поумневшие» «Молнии-2» с автоматизированным захватом могут идти к цели на финальном участке траектории под управлением ИИ. «Это наш ответ на вражеский РЭБ. Если оператор теряет связь из-за помех, ИИ перехватывает управление и доводит борт точно в цель. Машина становится практически неуязвимой для глушилок», — сказал техник.

В январе стало известно, что расчеты беспилотников Вооруженных сил России начали получать дроны-матки на базе «Молнии-2». Аппараты самолетного типа могут нести FPV-квадрокоптер.