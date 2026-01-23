Реклама

16:18, 23 января 2026Наука и техника

Армия России получила новую «Молнию»-матку

Армия России получила способный нести FPV-дрон БПЛА-матку «Молния-2»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Запуск ударного беспилотника типа "Молния". Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Расчеты беспилотников армии России начали получать новую модификацию беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Молния-2». Аппарат способен нести FPV-дрон, пишет Telegram-канал «Осведомитель».

В сообщении обратили внимание на фотографии новой модификации аппарата. В верхней части корпуса «Молнии-2» появилось место для крепления FPV-квадрокоптера. БПЛА-матка сможет работать в качестве ретранслятора, который увеличит дальность полета небольшого камикадзе.

Официальной информации о возможностях новинки нет. Ранее в зоне спецоперации замечали менее технологичные «Молнии»-матки. Можно допустить, что двухдвигательный аппарат сохранил возможность выполнять разведывательные задачи.

Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
В декабре 2025 года журнал The National Interest писал, что эффективность «Молний-2» выросла после оснащения аппаратов терминалами спутниковой связи Starlink.

В ноябре в сети появился ролик, демонстрирующий отделение FPV-квадрокоптера от «Молнии-2».

