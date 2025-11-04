Наука и техника
Отделение FPV-дрона от «матки» показали на видео

Отделение FPV-камикадзе от дрона-матки «Молния-2» показали на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Отделение российского FPV-дрона от беспилотника самолетного типа «Молния-2», который используют в качестве дрона-матки, показали на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике, снятом камерой FPV-камикадзе, виден момент взлета аппарата с находящейся в воздухе «Молнии».

В октябре сообщалось о росте интенсивности применения «Молний-2», которые в сентябре обогнали аппараты линейки «Ланцет» по количеству запусков. Двухдвигательный беспилотник может нести до шести килограммов полезной нагрузки, а дальность полета составляет 30 километров.

В сентябре стало известно, что Вооруженные силы России начали использовать «Молнии-2» с проводным управлением по оптоволокну. Такой беспилотник может нести два FPV-дрона. Использование беспилотника-матки позволяет увеличить дальность удара.

