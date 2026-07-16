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09:16, 16 июля 2026Мир

Раскрыты опасения проукраинских политиков США из-за кончины Грэма

Politico: Сторонники Украины в США опасаются, что некому будет мирить Трампа и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Сторонники Украины в руководстве США опасаются, что после кончины американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) некому будет мирить главу Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского после споров. Об этом пишет Politico.

«Без Грэма на месте событий некоторые союзники Украины в Вашингтоне опасаются, что некому будет помочь урегулировать бурные отношения Трампа с Зеленским, которые были омрачены спорами, освещавшимися в СМИ», — утверждается в публикации.

По словам неназванного бывшего чиновника администрации Трампа, Киеву необходимы «переводчики», которые помогали бы находить понимание с американским лидером. Собеседник издания добавил, что Украина потеряла такого переговорщика в лице Грэма, что станет для нее настоящим препятствием.

14 июля Трамп заявил, что существует большая вероятность подписания подготовленного в Конгрессе законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Он подчеркнул, что покойный сенатор Грэм этого очень хотел.

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