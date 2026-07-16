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09:11, 16 июля 2026Экономика

Названо условие подорожания нефти до 110 долларов

GS: Brent подорожает до $110 при прекращении восстановления экспорта с Ближнего Востока
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent превысит 100 долларов за баррель ближе к концу года при прекращении восстановления экспорта сырья из стран Персидского залива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs (GS).

Очередная эскалация конфликта на Ближнем Востоке, предупреждают эксперты, может свести на нет усилия региональных государств по наращиванию отгрузок сырья за рубеж. При наихудшем раскладе этот процесс может полностью прекратиться. В этом случае сырьевые котировки достигнут 110 долларов за баррель в октябре-декабре, ожидают финансисты.

На фоне возобновления США и Ираном взаимных ракетных ударов мировые цены на нефть ускорили рост в середине июля. В ходе торгов в среду, 15-го числа, котировки Brent в моменте превысили 86 долларов за баррель.

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Эксперты связывают подобную динамику в первую очередь с усилением опасений участников фондового рынка по поводу возобновления блокировки Ормузского пролива. Через этот маршрут до начала войны в Иране проходила значительная часть глобальных поставок сырья.

Полноценное перекрытие ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии может заметно ограничить экспорт региональной нефти, что еще в большей степени ограничит предложение. В случае затяжного нарушения судоходства в акватории пролива, не исключил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, котировки Brent могут достичь 180 долларов до конца года.

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