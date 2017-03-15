Сыктывкарский подросток из ревности пырнул ножом нового друга бывшей

В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, ударившего ножом приятеля бывшей девушки. Об этом сообщается в среду, 15 марта, на сайте управления Следственного комитета России по Республике Коми.

По его информации, 13 марта молодой человек ждал знакомую возле ее дома на проспекте Бумажников. Она пришла вместе с 16-летним другом. Между парнями на почве ревности возникла ссора, в ходе которой подозреваемый достал нож и ударил оппонента в область поясницы.

Пострадавшего госпитализировали. Как сообщается, он получил проникающее колото-резаное ранение.

Подозреваемый написал явку с повинной и подробно рассказал о произошедшем. Ранее молодой человек не привлекался к ответственности, он также не состоит на учете.

Дело возбуждено за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 11 УК РФ).

В феврале сообщалось, что двое несовершеннолетних из Воркуты (Республика Коми) в ходе драки закололи 12-летнего мальчика. Он скончался на месте, а его тело закопали в снегу.