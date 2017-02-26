Житель Тульской области из ревности сжег супругу и четырех ее знакомых

Житель Тульской области поджег дом, в котором его супруга выпивала вместе с четырьмя знакомыми, одному из них удалось выжить. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в ночь на субботу, 25 февраля, в частном доме в городе Богородицке. Пятеро местных жителей — 30-летний хозяин дома, двое его знакомых мужчин, 32 и 36 лет, и двое женщин, 33 и 39 лет, распивали спиртные напитки. «Около 03:00 к указанному дому подошел подозреваемый, который из чувства ревности, вызванном отношениями между находившимися в доме супругой и хозяином дома, поджег террасу», — уточнили в ведомстве.

Владелец, получив ожоги тела, сумел выбраться на улицу. «Смерть оставшихся в доме четырех человек наступила на месте происшествия, предположительно, от отравления угарным газом», — добавили следователи.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом»).

Подозреваемый — 35-летний мужчина — задержан. «Проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили следователи.

В ноябре 2016 года житель Новосибирской области после ссоры с супругой на почве ревности облил бензином и поджег собственный дом. Его жена погибла при пожаре, трехлетняя дочь и теща были госпитализированы. Девочку доставили в больницу с ожогами 50 процентов тела, пожилая женщина получила 90 процентов ожогов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».