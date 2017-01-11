Крымчанка организовала похищение супруга ради одного миллиона рублей

Жительницу Севастополя, подозреваемую в организации похищения супруга, поместили под домашний арест. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в среду, 11 января, в редакцию «Ленты.ру».

Также взяты под стражу ее сообщники, личности которых удалось установить в ходе расследования уголовного дела.

По данным следствия, в декабре 2016 года на улице Адмирала Макарова четверо мужчин насильно поместили 36-летнего местного жителя в автомобиль и привезли его в квартиру, расположенную в одном из домов по проспекту Октябрьской революции. Заложника, пристегнутого наручниками к батарее, на протяжении 11 дней избивали, чтобы вынудить его заплатить похитителям один миллион рублей.

Мужчина был освобожден в результате спецоперации бойцов Росгвардии.

В ходе расследования сыщики выяснили, что к произошедшему причастна супруга заложника. По словам самого потерпевшего, это не первая попытка его похищения, однако ранее в правоохранительные органы он не обращался.

В сентябре 2016 года суд в Иваново арестовал местную жительницу, обвиняемую в похищении и убийстве двухлетней девочки. По версии следствия, подозреваемая совершила преступление из ревности к внебрачной дочери супруга и ее биологической матери.