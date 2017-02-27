Школьник предстанет перед судом в Нижнем Новгороде за избиение сверстника

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, жестоко избившего сверстника. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Школьнику вменяется в вину преступление, предусмотренное статьей 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Он находится под домашним арестом. Прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, днем 10 декабря 2016 года на улице Коминтерна завязалась драка между двумя 16-летними подростками. В ходе ссоры один из них нанес другому руками и коленом несколько ударов по голове. Пострадавшего доставили в больницу, после выписки он продолжает лечение, ему также предстоит повторная операция.

Обвиняемый сознался в преступлении и раскаялся в содеянном. Его семья выплатила потерпевшему компенсацию морального вреда в 170 тысяч рублей.

В Подмосковье 1 февраля арестовали 16-летнего жителя Москвы, подозреваемого в убийстве знакомого в торговом центре. По данным следствия, вечером 29 января у него произошел конфликт с 15-летним подростком. Он перерос в драку, в ходе которой подросток нанес оппоненту несколько ударов ножом в грудь. От полученных повреждений тот скончался на месте.