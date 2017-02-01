Подозреваемого в убийстве сверстника подростка из Москвы арестовали

В Подмосковье арестовали 16-летнего жителя Москвы, подозреваемого в убийстве знакомого в торговом центре. Об этом сообщается на сайте областного главка Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 29 января подозреваемый находился в одном из торговых центров, расположенном на МКАД. «У него произошел конфликт с 15-летним подростком. Конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес подростку несколько ударов ножом в область груди», — говорится в сообщении главка. От полученных повреждений подросток скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В январе 2016 года две школьницы избили штопором и ограбили 49-летнего мужчину около торгового центра на проспекте Андропова. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. В отношении задержанных девочек возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».

