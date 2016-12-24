Избитый каратистом нижегородский школьник попал в реанимацию

В Нижнем Новгороде профессиональный каратист избил школьника на улице в Сормовском районе. Подросток получил различные травмы лица и попал в реанимацию, сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати» на YouTube.

16-летний спортсмен, побеждавший на нескольких соревнованиях, напал на подростка, который вступился за свою девушку. Боец якобы начал к ней приставать, а ее парень решил встать на защиту.

По словам одного из очевидцев, боец бил своего оппонента коленом. «Обычный человек, который ничем не занимается, такие удары не нанесет никогда», — отметил собеседник журналистов.

Драку прекратил прохожий. Он разнял конфликтующих, но к тому моменту школьник уже был сильно травмирован, в частности у него оказалась раздроблена лобная кость. Пострадавшему потребовалась помощь нейрохирургов.

Сам каратист помещен под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело.