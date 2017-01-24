Пять владимирских школьниц выбили зубы однокласснице

Девочка 2004 года рождения госпитализирована во Владимирской области после того, как ее избили пять одноклассниц. Об этом во вторник, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя пресс-службы УМВД по региону Андрея Тутуева.

Он рассказал, что 18 января мать потерпевшей обратилась в полицию города Александрова с заявлением о том, что ее дочь была избита. «В школе у них возникла конфликтная ситуация, и после уроков пять девочек пригласили эту девочку в подъезд соседнего со школой здания и стали ее бить до тех пор, пока у нее не потекла кровь. Тогда они остановились и убежали», — пояснил Тутуев.

Обидчицы наносили однокласснице удары руками и ногами, в результате чего выбили ей зубы. По словам представителя пресс-службы регионального УМВД, девочка проведет в больнице еще минимум две недели.

Тутуев добавил, что установлены личности всех участниц конфликта. Все они оказались из благополучных семей. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В декабре прошлого года трое школьников на Валдае избили 13-летнюю девочку на глазах других детей. В результате она была госпитализирована с ушибом головного мозга и разрывом органа брюшной полости.