Пермские лицеисты побили распеченного физруком одноклассника с хвостом

Прокуратура Пермского края проверит сообщения в региональных СМИ о том, что учитель физкультуры в одном из местных лицеев якобы приказал ученикам избить их одноклассника за то, что тот носил длинные волосы. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили агентству «Интерфакс» в пятницу, 20 января.

Жалобы от восьмиклассника или его родителей не поступали, проверка инициирована по запросу ряда СМИ. В прокуратуре добавили, что, если будут обнаружены признаки состава преступления, материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.

В пресс-службе краевого детского омбудсмена 19 января агентству заявили, что ведомство сможет начать изучение инцидента только после поступления жалобы от мальчика или его родителей.

Днем ранее портал Pro Gorod со ссылкой на мать пострадавшего сообщил об избиении ученика лицея одноклассниками из-за того, что учитель физкультуры критиковал его прическу. Женщина рассказала, что ее сын, который носит длинные волосы и собирает их в хвост, перешел в новую школу осенью 2016 года. Его прическа не понравилась преподавателю физкультуры, и сначала он пытался заставить ребенка коротко подстричься, утверждая, что ношение длинных волос не соответствует уставу школы.

Позже, по словам мамы мальчика, учитель начал унижать ребенка, насмехаться, хватать его за волосы. «А в середине января натравил на Диму его одноклассников!» — заявила она.