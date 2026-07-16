Вооруженные мужчины похитили блогершу и ранили ее возлюбленного

Колумбийскую блогершу Зуланди Мамбускай похитили из ресторана на глазах у ее возлюбленного

В Колумбии вооруженные мужчины похитили 29-летнюю блогершу Зуланди Мамбускай на глазах у ее возлюбленного. Об этом сообщает портал Need To Know.

Вечером 11 июля в колумбийском департаменте Каука четверо вооруженных мужчин подъехали к ресторану, в котором Мамбускай сидела с бойфрендом, схватили ее и затолкали в машину. Возлюбленный блогерши попытался остановить злоумышленников, но они выстрелили в него и ранили.

В настоящий момент полиция ищет блогершу. О состоянии ее возлюбленного ничего не сообщается. Известно, что в районе, в котором находились блогерша и ее бойфренд, орудуют преступные группировки.

Мамбускай вела страницу в соцсети TikTok. На ней она публиковала посты о прическах и макияже.

Ранее популярная американская TikTok-блогерша Мередит Хейден заявила, что ее накачали наркотиками, после чего похитили. По словам тиктокерши, это произошло несколько лет назад на вечеринке по случаю премьеры голливудского фильма.