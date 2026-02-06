Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:08, 6 февраля 2026Интернет и СМИ

Блогершу накачали наркотиками и похитили с голливудской вечеринки

Блогерша Хейден заявила, что ее накачали наркотиками и похитили с вечеринки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Популярная американская TikTok-блогерша Мередит Хейден заявила, что ее накачали наркотиками, после чего похитили с вечеринки. Об этом сообщает газета The Independent.

«Четыре года назад меня накачали наркотиками на вечеринке по случаю премьеры голливудского фильма в очень роскошном месте. Я думала, что нахожусь в безопасности и могу доверять окружающим», — рассказала Хейден. По словам блогерши, после того, как она почувствовала себя плохо, она попыталась уйти с мероприятия, но внезапно неизвестный «затолкал ее в машину и похитил на несколько часов».

Материалы по теме:
«Будешь гореть в аду» Популярная блогерша рассказала, что борется с раком. Почему вместо поддержки она получила ненависть и травлю?
«Будешь гореть в аду»Популярная блогерша рассказала, что борется с раком. Почему вместо поддержки она получила ненависть и травлю?
2 февраля 2026
«Когда меня все бесят, я смотрю вас» Миллионы людей полюбили блоги поваров, библиотекарей и заводчан. Чем они покорили россиян?
«Когда меня все бесят, я смотрю вас»Миллионы людей полюбили блоги поваров, библиотекарей и заводчан. Чем они покорили россиян?
13 января 2026

Хейден добавила, что не стала обращаться в полицию, потому что не была ни с кем знакома на вечеринке. Кроме того, ей было известно, что на мероприятии не было камер видеонаблюдения. «В приглашении на вечеринку было написано: "Не волнуйтесь, камеры будут выключены, так что мы все сможем по-настоящему расслабиться"», — уточнила она.

Как отметила блогерша, она никогда не рассказывала о случившемся в интернете, потому что это произошло, когда она только становилась популярной в TikTok. Она боялась, что ее будут знать только как «девушку, которую накачали наркотиками и похитили».

На аккаунт Хейден в TikTok подписано 2,3 миллиона пользователей. На странице она выкладывает видео о своей работе личным шеф-поваром. Кроме того, блогерша пишет кулинарные книги.

Ранее сообщалось, что воры проникли в дом матери популярной британской блогерши Миссис Хинч (настоящее имя — Софи Хинчлифф). В соцсетях она обратилась к злоумышленникам и назвала их поступок отвратительным и трусливым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по региону в Центральной России

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Названо нормальное количество мочеиспусканий в день

    У посадивших помидоры россиян выросла конопля

    Защитивших детсад от вооруженного нападения россиянок решили премировать

    Вероятность начала войны США и Ирана оценили

    После ракетной атаки ВСУ в российском регионе оказался поврежден газопровод

    Названо число россиян с незакрытым кредитом

    Минобороны России рассказало об успешном выведении космических аппаратов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok