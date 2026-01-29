Реклама

11:06, 29 января 2026

Популярная блогерша пожаловалась на «трусливых и жестоких» воров

Блогерша Софи Хинчлифф пожаловалась на то, что воры обокрали дом ее матери
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: This Morning / YouTube 

Популярная британская блогерша Миссис Хинч (настоящее имя — Софи Хинчлифф), публикующая контент об уборке и организации пространства, заявила, что воры проникли в дом ее матери. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам блогерши, злоумышленники украли у ее матери некоторые вещи, в том числе украшения, принадлежавшие ее покойному мужу. В своей публикации в соцсетях Хинч обратилась к ворам и осудила их за преступление.

«Для вас эти украшения, возможно, не представляют никакой ценности, но для моей мамы они бесценны. Вы прекрасно знали, что вы делали. Это больше, чем кража! Это жестокий, отвратительный и трусливый поступок», — написала блогерша. Она также призвала воров вернуть ее семье украшения.

В полиции, комментируя инцидент, заявили, что расследуют кражу со взломом. Там также отметили, что преступление сильно повлияло на пострадавшую семью.

Ранее популярный российский блогер Эмир Еникеев заявил, что его и его жену обокрали в Таиланде. По словам блогера, неизвестные проникли в арендованный ими дом и забрали наличные из его сумки.

