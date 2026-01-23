Популярных российских блогеров обокрали в Таиланде

Блогер Эмир Еникеев рассказал, что его с женой обокрали в Таиланде

Популярный российский блогер Эмир Еникеев заявил, что его с женой Алией обокрали в Таиланде. Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

Блогер рассказал, что оставил на ночь в гостиной частной виллы, в которой они проживают с супругой, поясную сумку. В ней, по словам Еникеева, лежали кошелек от бренда Louis Vuitton стоимостью около тысячи долларов (примерно 76 тысяч рублей по текущему курсу), а также наличные в рублях и тайских батах. Он добавил, что у него было около 15-16 тысяч тайских батов (39-40 тысяч рублей).

Следующим утром Еникеев обнаружил, что сумка лежит за пределами виллы рядом с бассейном. Блогер предположил, что неизвестные проникли в дом, так как одна из дверей была не заперта. «Не взяли ничего: ни технику, ни украшения, только местные наличные из моей сумки», — пожаловался Еникеев.

Он добавил, что рассказал о случившемся владельцу виллы. Тот заверил блогера, что полиция не будет разбираться в произошедшем в том числе из-за того, что рядом с домом нет камер наблюдения.

Ранее блогерша Милана Некрасова рассказала, что ее стошнило пять раз на экскурсии в Таиланде. Она уточнила, что почувствовала себя плохо по пути на остров Пхи-Пхи.