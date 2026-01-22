Популярную российскую блогершу стошнило пять раз на экскурсии в Таиланде

Блогерша Некрасова рассказала, что ей стало плохо на морской прогулке в Таиланде

Популярная российская блогерша Милана Некрасова рассказала, что ей стало плохо во время морской прогулки в Таиланде. Своими впечатлениями о поездке она поделилась в Telegram-канале.

Некрасова записала несколько видеосообщений сразу после того, как вернулась с экскурсии на остров Пхи-Пхи, до которого нужно было добираться на катере. По словам блогерши, на море были большие волны, из-за чего сидевших в катере людей сильно трясло. Она призналась, что во время этой поездки ее стошнило пять раз.

Кроме того, заявила инфлюэнсер, ей было плохо даже после того, как катер причалил к острову и она оказалась на суше. «Если бы я изначально знала, сколько мы будем плыть до этого острова, как это будет проходить и что будет ощущать мой организм, я бы никогда в жизни не согласилась на эту авантюру», — пожаловалась она.

