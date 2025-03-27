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19:41, 27 марта 2025Ценности

Российская блогерша призналась в мечте о густых волосах в подмышках

Блогерша Милана Некрасова призналась в мечте о густых волосах в подмышках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Милана Некрасова

Милана Некрасова. Кадр: страница «ТОП» во «ВКонтакте»

Российская блогерша Милана Некрасова призналась в мечте о густых волосах в подмышках в рамках шоу «ЛПшки». Соответствующее видео доступно во «ВКонтакте».

16-летняя инфлюэнсерша приняла участие в выпуске, посвященном изменениям тела, которые происходят с наступлением подросткового возраста. Так, она рассказала о существовавшем в тот момент желании иметь объемную растительность в подмышечных впадинах.

«Я думала, что это круто, что я уже взрослая — у меня черные космы тут такие. (...) Я купила себе бритву и стала каждый день брить волосы, которых не было», — вспомнила блогерша.

В мае 2024 года английская актриса Эмма Коррин попала на обложку журнала Harper’s Bazaar с волосами под мышками и вызвала ажиотаж в сети.

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