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19:21, 24 мая 2024Ценности

Волосы под мышками у звезды «Короны» вызвали ажиотаж в сети

Фото: @samrocksamrock / Harper’s Bazaar

Английская актриса Эмма Коррин попала на обложку журнала Harper’s Bazaar и вызвала ажиотаж в сети. На соответствующие комментарии обратили внимание в Page Six.

Звезда сериала «Корона» позировала перед фотографом в комплекте одежды люксового бренда Miu Miu, который состоял из майки и микрошорт в виде трусов. При этом на размещенном кадре видно, что под мышками знаменитости есть волосы. Коррин демонстрировала растительность и на других фотографиях, снимаясь в мини-платье на тонких бретелях.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к упомянутой детали во внешности телезвезды. «Побрейся, пожалуйста. Речь не о правах человека, а о банальной гигиене», «Представляю, как всех разозлят безобидные подмышки», «Мужчины с волосами по всему телу советуют женщинам побрить подмышки ради гигиены. Иронично», «Зачем делать волосы под мышками трендом?» — высказывались они.

Ранее в мае папарацци запечатлели Эмму Коррин в откровенном наряде во время шопинга.

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      Карина Черных
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