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19:42, 21 мая 2024Ценности

Папарацци сняли звезду «Короны» в откровенном наряде во время шопинга

Папарацци сняли актрису Эмму Коррин в топе без бюстгальтера во время шопинга

Фото: Prensa Internacional / Globallookpress.com

Папарацци сняли английскую актрису Эмму Коррин в откровенном наряде во время шопинга в Лондоне, Англия. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

На полученных кадрах звезда сериала «Корона», прославившаяся ролью принцессы Дианы, предстала в облегающем белом топе, бежевых брюках с защипами и черных солнцезащитных очках. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и одежда подчеркивала анатомические особенности ее фигуры.

Отмечается, что 28-летнюю знаменитость запечатлели в районе Хампстед. При этом компанию ей составил 43-летний возлюбленный — актер Рами Малек.

Ранее в мае внешность британской супермодели Кейт Мосс на новых фото папарацци описали в соцсетях фразой «снова принимает наркотики».

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      Алина Гостева
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