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13:42, 20 мая 2024Ценности

Внешность Кейт Мосс на фото папарацци описали фразой «снова принимает наркотики»

Кейт Мосс

Кейт Мосс . Фото: Cinzia Camela / LiveMedia / Globallookpress.com

Внешность британской супермодели Кейт Мосс на новых фото папарацци описали в соцсетях фразой «снова принимает наркотики». Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

50-летнюю манекенщицу сняли с мороженым в руке во время прогулки в коммуне Сен-Поль-де-Ванс на юге Франции с ее давним приятелем — рок-музыкантом Бобби Гиллеспи. Знаменитость предстала в атласном кремовом мини-платье свободного кроя с глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера. Она надела жемчужные бусы и серьги-подвески, дополнив образ солнцезащитными очками и черными балетками.

Читатели высказали свое мнение о снимках под публикацией. «Кажется изможденной», «Она снова принимает наркотики... выглядит ужасно», «Самые худшие фотографии Кейт, которые я когда-либо видел!», «Что бы ни сделало ее супермоделью, это уже давно в прошлом», «Выражение ее лица выдает проблемы с наркотиками, я видела этот взгляд ранее», — заявили юзеры.

Ранее папарацци сняли интимный момент между Кейт Мосс и внуком Боба Марли, ямайским музыкальным исполнителем Скипом Марли, который почти вдвое моложе.

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      Карина Черных
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