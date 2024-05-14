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12:47, 14 мая 2024Ценности

50-летнюю Кейт Мосс и 27-летнего внука Боба Марли сняли в интимный момент

50-летнюю Кейт Мосс и 27-летнего внука Боба Марли сняли держащимися за руки

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Папарацци сняли интимный момент между британской супермоделью Кейт Мосс и внуком Боба Марли, ямайским музыкальным исполнителем Скипом Марли почти вдвое моложе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На полученных фото 50-летняя манекенщица и 27-летний певец шли, держась за руки. Мосс надела черные легинсы и балетки и светлую атласную рубашку свободного кроя с изображением обезьян. В то же время ее спутник выбрал бежевые брюки и рубашку и белые кеды.

Известно, что модель посетила выступление артиста на открытии фестиваля Med Bodrum в Турции. При этом она выбежала на сцену к исполнителю, в результате чего ее пришлось уводить охранникам. «Кейт выбежала, потому что ей очень понравилось. Охрана вывела ее со сцены. Я не знаю, есть ли что-то [между Мосс и Марли], но она точно фанатка. Все это было очень мило и неконфликтно», — пояснил один из очевидцев.

Ранее в мае актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид попали в объективы папарацци во время свидания на концерте американской певицы Тейлор Свифт.

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      Карина Черных
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