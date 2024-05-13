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14:14, 13 мая 2024Ценности

Папарацци засняли танцующую Джиджи Хадид на свидании с Брэдли Купером

Кадр: @corneliastagain

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид попали в объективы папарацци во время свидания на концерте американской певицы Тейлор Свифт. Соответствующие снимки публикует Page Six.

49-летнего артиста и 29-летнюю манекенщицу засняли в вип-секторе во время выступлений Свифт. При этом на кадрах видно, что Хадид активно танцует с возлюбленным певицы, Трэвисом Келси. Купер, в свою очередь, стоит рядом, сложив руки на бедрах.

В апреле Брэдли Купер отправился в отпуск с Джиджи Хадид. Тогда сообщалось, что знаменитости поехали в совместный отпуск с певицей Тейлор Свифт и ее избранником Трэвисом Келси в Калифорнию.

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      Екатерина Ештокина
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