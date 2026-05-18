Божена Рынска высказалась о нарядах Собчак в Каннах

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ксения Собчак. Фото: Cindy Ord / Getty Images

Российская журналистка и блогерша Божена Рынска высказалась о нарядах телеведущей Ксении Собчак в Каннах. Пост появился в ее Telegram-канале.

Сначала Рынска оценила фото с кинофестиваля американской актрисы Деми Мур в фиолетовом платье бренда Gucci со шлейфом и разрезом. Она назвала артистку дивой и заявила, что не каждый может себе позволить подобный образ. «Это платье соответствует статусу Деми Мур, но на любом ноунейме и полунейме смотрелось бы избыточно», — отметила автор публикации.

Так, по словам журналистки, Собчак и ее коллега Надежда Стрелец не имеют права носить аналогичную одежду на данном мероприятии. В свою очередь, Собчак, наоборот, с помощью нарядов в Каннах подчеркивает статус скромного зрителя.

«Ксения, в отличие от русского десанта, это прекрасно знает и своими луками в Каннах подчеркивает, что она — просто уважительный скромный зритель. Никогда не носит ультравечернее», — указала Рынска.

В апреле Ксению Собчак на зарубежном показе сравнили с пчеловодом из-за образа.

