Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 18 мая 2026Путешествия

Бортпроводник растерялся во время посадки пассажиров и случайно выпустил воздушный трап

PYOK: Бортпроводник British Airways задержал вылет самолета на шесть часов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jonathan Brady / PA Images via Getty Images

Бортпроводник авиакомпании British Airways случайно активировал аварийную систему и задержал вылет самолета. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 16 мая во время посадки пассажиров на рейс из Великобритании в США. Когда лайнер начал отъезжать от гейта в лондонском аэропорту Хитроу, 26-летний член экипажа, работающий второй день, растерялся, услышав команду: «Двери в автоматическом режиме». Вместо того чтобы просто активировать дверь, бортпроводник резко дернул рычаг открытия, выпустив воздушный трап.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
14 апреля 2026

На место происшествия тут же направилась бригада пожарных. В итоге воздушному судну разрешили отправиться в путь только через шесть часов. Уточняется, что у данного авиаперевозчика подобные инциденты происходят практически каждый раз, когда новые сотрудники приступают к работе.

Ранее разгневанный пассажир открыл дверь самолета со словами «я хочу выйти». Происшествие попало на видео очевидцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российско-китайской торговле произошел перелом

    Генерал ФСБ объяснил атаки дронов ВСУ на Россию

    Второе за сутки землетрясение произошло в Китае

    Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    Европейцы не подписали документы о выделении Украине 90 миллиардов евро

    Найден простой способ определить риск развития остеопороза по фотографии

    Назван фаворит в следующем сезоне РПЛ

    Перспективы повышения пенсионного возраста в России оценили

    Отсидевший 20 лет установил свои «порядки» в российском СИЗО

    Бортпроводник растерялся во время посадки пассажиров и случайно выпустил воздушный трап

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok