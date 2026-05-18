Бортпроводник растерялся во время посадки пассажиров и случайно выпустил воздушный трап

PYOK: Бортпроводник British Airways задержал вылет самолета на шесть часов

Бортпроводник авиакомпании British Airways случайно активировал аварийную систему и задержал вылет самолета. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 16 мая во время посадки пассажиров на рейс из Великобритании в США. Когда лайнер начал отъезжать от гейта в лондонском аэропорту Хитроу, 26-летний член экипажа, работающий второй день, растерялся, услышав команду: «Двери в автоматическом режиме». Вместо того чтобы просто активировать дверь, бортпроводник резко дернул рычаг открытия, выпустив воздушный трап.

На место происшествия тут же направилась бригада пожарных. В итоге воздушному судну разрешили отправиться в путь только через шесть часов. Уточняется, что у данного авиаперевозчика подобные инциденты происходят практически каждый раз, когда новые сотрудники приступают к работе.

