Лавров выступил с обвинениями в адрес администрации Трампа

Лавров обвинил администрацию Трампа в новых санкциях против РФ

США уже при администрации президента Дональда Трампа вводят новые санкции против России, а также систематически продлевают ограничения, принятые при бывшем американском лидере Джо Байдене. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Уже при администрации Трампа принимается все больше и больше самостоятельных, уже, так сказать, новых санкций помимо того, что все байденовские санкции исправно продлеваются», — сказал дипломат.

Ранее Лавров обвинил США в попытке убрать российские компании из международного бизнеса при помощи санкций. «Вы упомянули "Лукойл" и "Роснефть". Цель (она не скрывается) — убрать "Лукойл" и "Роснефть" из всего международного бизнеса», — пояснил он.

Согласно прогнозам, США могут снова ослабить ограничения на импорт нефти из России. К этому приведет рост давления со стороны азиатских союзников и усиление напряженности на данном рынке.