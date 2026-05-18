Некоторым россиянам посоветовали не ждать роста зарплат

Экономист Свириденко: В торговле не видно потенциала для роста заработных плат

Хотя уровень безработицы в России вышел на исторический минимум в 2,2 процента, серьезного роста доходов многие из работающих граждан не наблюдают. Об этом заявил экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Юрьевич Свириденко. Его процитировало радио «Комсомольская правда».

В частности, он обратил внимание на торговый сектор, где активно внедряют онлайн-кассы и роботизированную логистику. Как следствие, нужда в многочисленных кадрах постепенно ослабевает. И хотя торговля, как и прежде, является одной из крупнейших сфер занятости, именно здесь кадровый дефицит будет снижаться, а значит, и потенциала для серьезного роста заработных плат экономист не видит.

Свириденко полагает, что сильнее всего будут расти доходы тех россиян, которые заняты в сегментах с растущей производительностью труда. А это машиностроение и обрабатывающая промышленность. И та и другая сферы испытывают острый дефицит специалистов. Это значит, что россияне, переходящие из торговли в промышленный сектор, нередко могут рассчитывать на более высокие доходы.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, в стране еще остались возможности для увеличения уровня заработных плат. Разные сегменты развиваются неодинаковыми темпами, и в некоторых сферах спрос на сотрудников выше, что вызывает переход работников из одной отрасли в другую.