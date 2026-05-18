Путешествующий по Индии 12 лет россиянин рассказал о нападении детей-волчат

Путешественник из Перми Андрей Янкин рассказал, как чуть не стал жертвой детей-волчат в трущобах Мумбаи. О своих опасных приключениях он поговорил с «Лентой.ру».

Россиянин путешествует по Индии уже 12 лет. Однажды он пересаживался в Мумбаи с одного автобуса на другой вместе с подругой. Они сидели посреди улицы ночью, и тут к ним подошли маленькие дети. «Начали нас гладить, что-то спрашивать. Мы и не сопротивлялись — мы же белые контактные туристы», — рассказал мужчина.

Однако постепенно действия детей становились все агрессивнее. Вдруг из подземного перехода, расположенного неподалеку, раздался вой. Из него вышла банда подростков с арматурами и битами в руках.

Мужчине и женщине едва удалось сбежать от вооруженных детей. Те отступили, только когда туристы выбежали на людную улицу. «Это были так называемые мумбайские волчата. Банды детей от 7 до 15 лет, которые забивают туристов железными прутьями. Попадешься им — тебя никогда не найдут», — объяснил Янкин.

