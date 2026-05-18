В Киеве заявили о выезде миллионов украинцев за рубеж

Министр экономики Украины Соболев: За рубеж уехало больше 6 миллионов украинцев

Из Украины за рубеж уехало больше 6 миллионов граждан. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в интервью «РБК-Украина».

По его словам, возвращение уехавших за границу украинцев является одной из целей правительства страны. Чиновник подчеркнул, что власти республики знают, что нужно гражданам для переезда обратно на Украину.

Он также подчеркнул, что привлечение трудовых мигрантов для работы в стране пока не является приоритетным вопросом для правительства.

Ранее директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Геннадий Овечко заявил, что уехавшие на запад украинцы начали интересоваться переездом в Россию. По его словам, в качестве желаемого места для жизни они обозначают либо бывший регион проживания, либо Россию, поскольку там есть родственники.