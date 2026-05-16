В МИД рассказали о желающих переехать в Россию украинцах

МИД: Уехавшие на Запад украинцы все чаще интересуются переездом в Россию

Украинцы, которые отправились жить на Запад в свете боевых действий, после знакомства с действительностью западного мира начали больше интересоваться переездом в Россию. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Геннадий Овечко.

По его словам, переместившиеся на Запад после начала спецоперации граждане Украины стали говорить о том, что хотят переехать. В качестве такого желаемого места они обозначают либо бывший регион проживания, либо Россию, поскольку там в любом случае где-то есть родственники.

Ранее дипломат рассказал, что с начала спецоперации в Россию переехали сотни тысяч украинцев. При этом Геннадий Овечко подчеркнул, что в отношении украинцев, которые решили приехать в Россию, работает специальный механизм проверки.