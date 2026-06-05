МИД России призвал Европу выдвинуть идеи для диалога с Москвой

Галузин: Европейцы должны выдвинуть конкретные идеи для диалога с Россией по Украине

Европейцы должны выдвинуть конкретные идеи для диалога с Россией по урегулированию конфликта на Украине, Москва даст им оценку. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил замглавы МИД Михаил Галузин, сообщает РИА Новости.

«Другой вопрос, с чем идут европейцы к нам… Язык [ультиматумов] не пройдет с Россией, не позволит начать предметный диалог», — сказал он.

По словам дипломата, европейцы должны сами выйти на переговоры с Россией, они знают, с кем связываться и куда звонить. Он подчеркнул, что Москва от переговоров не уходит.

Ранее стало известно, что Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. Отмечается, что канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании.