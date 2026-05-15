В МИД рассказали о переехавших в Россию с начала спецоперации украинцах

С начала спецоперации в Россию переехали уже сотни тысяч украинцев. Об этом сообщил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко, его цитирует РИА Новости.

«После начала СВО значительное количество граждан Украины уже переместилось на территорию Российской Федерации... Речь идет о сотнях тысяч человек», — заявил Овечко. При этом, по его словам, все эти украинцы прибыли в Россию не в рамках программы переселения соотечественников.

Дипломат также подчеркнул, что в отношении украинцев, которые решили приехать в Россию, работате специальный механизм проверки.

Ранее стало известно, что более 5640 граждан Украины приехали в Россию в первом квартале 2026 года, что на 214 больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.