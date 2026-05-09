Украинцы начали больше приезжать в Россию

С начала года выросло число приехавших в Россию украинцев

Более 5640 граждан Украины приехали в Россию в первом квартале, что на 214 больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из материалов статистики, приведенных ТАСС.

С января по март в Россию въехал 5641 гражданин Украины. Большинство из них — почти 5400 человек — указали частную цель визита. Еще 168 человек прибыли по делам, 35 — для трудоустройства, 20 — как туристы, а 17 — для обучения. Шесть человек пересекли границу транзитом, еще двое въехали как обслуживающий персонал транспорта.

Согласно материалам, все прибывшие успешно прошли проверочные процедуры. Основная часть украинских граждан — более 5500 человек — воспользовалась авиасообщением. Еще 45 человек приехали на автомобилях, трое — по железной дороге, а двое пересекли границу пешком.

В декабре прошлого года в Иркутской области украинец получил российское гражданство за участие в специальной военной операции (СВО). Уроженец Украины приехал в Россию еще в 2009 году, однако до недавнего времени не мог получить гражданство России.