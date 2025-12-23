Украинец получил российское гражданство за участие в СВО

В Иркутской области уроженец Украины получил гражданство РФ за участие в СВО

В Иркутской области украинец получил российское гражданство за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает tkgorod.ru.

Уроженец Украины приехал в Россию еще в 2009 году, однако до недавнего времени не мог получить гражданство России.

После начала СВО мужчина решил вступить в ряды Вооруженных сил России. Это позволило ему получить российский паспорт в упрощенном порядке. Торжественная церемония принятия присяги гражданина России прошла в одном из местных управлений МВД.

Ранее другого бойца СВО лишили российского гражданства из-за ошибки чиновников.