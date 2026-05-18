16:59, 18 мая 2026

Словакия начала переговоры с Азербайджаном о поставках газа

Словацкий министр Тараба сообщил о подготовке газового контракта с Азербайджаном
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба сообщил о переговорах на тему долгосрочного газового контракта с Азербайджаном. В интервью агентству Report он указал, что республика хочет заключить соглашение сроком не менее чем на десять лет.

По его словам, Братислава хотела бы диверсифицировать энергетические поставки. Актуальность вопросу придает решение Совета ЕС запретить поставки трубопроводного газа из России в Европу с 30 сентября 2027 года, а Словакия наряду с Венгрией остаются последними странами Евросоюза, которые его закупают.

Главной проблемой в случае с Баку, указал Тараба, остается инфраструктура, то есть маршруты доставки топлива в Центральную Европу. Стороны обсуждают использование трубопроводов и объемы поставок. Также словацкий чиновник поблагодарил Азербайджан за поддержку в период перебоев с импортом российского газа несколько месяцев назад.

Ранее о возможности многолетнего контакта на поставки газа из Азербайджана говорил гендиректор крупнейшей словацкой нефтегазодобывающей компании SPP Мартин Хуска.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо собрал срочное совещание с руководством компании Transpetrol, оператором нефтепровода «Дружба» на территории республики, по которому в нее поступает российская нефть. Тогда он указывал на крайнюю необходимость передать сведения, полученные в Москве во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

