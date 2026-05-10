Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 10 мая 2026Экономика

В Словакии соберут срочное совещание по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву

Премьер Словакии Фицо созвал срочное совещание с оператором «Дружбы» Transpetrol
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Jedrzej Wojnar / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что собирает срочное совещание с руководством компании Transpetrol, которая является оператором нефтепровода «Дружба» на территории республики. Об этом пишет Dennik N.

«Учитывая итоги переговоров в Москве, я должен срочно созвать встречу с представителями энергетической компании Transpetrol», — объяснил премьер-министр.

Он не уточнил, какая информация, полученная в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве 9 мая, стала поводом для экстренного обсуждения. Однако Фицо пообещал, что если шаги, которые могут помочь Словакии в вопросе обеспечения энергоресурсами, будут реализованы, то СМИ об этом узнают.

В общих чертах речь пойдет о дальнейшем сотрудничестве с Россией в сфере поставок нефти и газа. Необходимость обсуждения их с Transpetrol оказалась настолько высокой, что Фицо пришлось отменить свое участие в официальных торжествах по случаю Дня победы над фашизмом, которые состоятся в воскресенье в Словакии.

Ранее вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар признал, что Словакия не до конца готова к ситуации, когда Евросоюз решит окончательно перекрыть «Дружбу».

Транзит российской нефти по нефтепроводу, идущему по территории Украины, в Словакию и Венгрию был остановлен 27 января 2026 года. По данным Киева, поводом для него стало повреждение инфраструктуры в результате обстрелов. Поставки возобновились только в ночь на 23 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле обратились к Армении после антироссийских слов Зеленского в Ереване

    В немецкой оппозиции оценили инициативу Путина по переговорам

    В МИД Армении высказались о выборе между ЕС и ЕАЭС

    «Человек-лавандовый раф» попал в базу «Миротворца»

    Евродепутат от Румынии разорвала флаг Евросоюза

    Орбан дал совет новому правительству Венгрии

    Ушаков указал на невозможность прогресса в переговорах по Украине без одного условия

    В Словакии соберут срочное совещание по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву

    Иран передал Пакистану ответ на предложение США о мире

    Раскрыты неочевидные причины сильных отеков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok