В Словакии соберут срочное совещание по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что собирает срочное совещание с руководством компании Transpetrol, которая является оператором нефтепровода «Дружба» на территории республики. Об этом пишет Dennik N.

«Учитывая итоги переговоров в Москве, я должен срочно созвать встречу с представителями энергетической компании Transpetrol», — объяснил премьер-министр.

Он не уточнил, какая информация, полученная в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве 9 мая, стала поводом для экстренного обсуждения. Однако Фицо пообещал, что если шаги, которые могут помочь Словакии в вопросе обеспечения энергоресурсами, будут реализованы, то СМИ об этом узнают.

В общих чертах речь пойдет о дальнейшем сотрудничестве с Россией в сфере поставок нефти и газа. Необходимость обсуждения их с Transpetrol оказалась настолько высокой, что Фицо пришлось отменить свое участие в официальных торжествах по случаю Дня победы над фашизмом, которые состоятся в воскресенье в Словакии.

Ранее вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар признал, что Словакия не до конца готова к ситуации, когда Евросоюз решит окончательно перекрыть «Дружбу».

Транзит российской нефти по нефтепроводу, идущему по территории Украины, в Словакию и Венгрию был остановлен 27 января 2026 года. По данным Киева, поводом для него стало повреждение инфраструктуры в результате обстрелов. Поставки возобновились только в ночь на 23 апреля.