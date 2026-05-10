Зеленский высказался о новом обмене пленными с Россией

Зеленский заявил о передаче списков на обмен пленными в формате 1000 на 1000

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о передаче украинским координационным штабом списков на обмен пленными с Россией по формуле 1000 на 1000. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

«Обмен пленными 1000 на 1000 готовится и должен быть проведен», — подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что гарантии проведения обмена взяла на себя американская сторона.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Киев проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000 в период предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия с 9 по 11 мая. Ушаков отметил, что обмен можно провести быстро в случае, если будут готовы списки подлежащих обмену пленных. По его словам, Москва вела подготовку списков еще до объявления о перемирии, однако не получила соответствующей реакции от Киева.