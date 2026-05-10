19:08, 10 мая 2026

Зеленский: При возвращении России к полномасштабным ударам ответ будет ощутимым
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России «ощутимым ответом» в случае полномасштабных ударов. Об этом в Telegram сообщило издание «Страна.ua».

Украинский глава утверждает, что обе стороны конфликта в воскресенье, 10 мая, не применяли дальнобойное оружие. При этом, по словам Зеленского, в прифронтовых районах «спокойствия не было».

Он также заявил, что если Российская армия вернется к полномасштабным боевым действиям, то ответ Киева будет «немедленным и ощутимым».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков высказался о возможности приостановки военных действий. По его словам, для этого Украине нужно сделать один серьезный шаг. Помощник российского лидера добавил, что это понимают и Москва, и Киев.

