16:16, 7 мая 2026Бывший СССР

В Кремле заявили об одном шаге Киева для приостановки военных действий

Ушаков: Киеву нужно сделать один серьезный шаг для приостановки военных действий
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Киеву нужно сделать один серьезный шаг для приостановки военных действий и переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроется перспектива для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования этой проблемы», — объяснил Ушаков.

Помощник российского лидера добавил, что это понимают и Москва, и Киев. Поэтому убеждения сторонами друг друга — во многом, трата времени, добавил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы. Он сообщил, что Киев «будет действовать симметрично».

