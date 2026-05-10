Депутат Новиков: Шредер в ЕС не выглядит ястребом по отношению к РФ

Бывший немецкий лидер Герхард Шредер не выглядит человеком, который хотел бы завести отношения между Россией и Европейским Союзом (ЕС) в окончательный тупик, поэтому не устраивает европейских лидеров, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что правительство Германии скептически отнеслось к инициативе президента России Владимира Путина по назначению Шредера посредником в переговорах Москвы и ЕС. В Берлине оценивают подобные предложения из Кремля как «фиктивные», являющиеся частью российской «гибридной стратегии», поэтому не заслуживающими доверия.

Депутат напомнил, что Шредер, в отличие от большинства европейских политиков, не раз за последнее время высказывал мнение о необходимости урегулировать разногласия между ЕС и Россией. Поэтому его кандидатуру Путин предложил как возможного посредника, который мог бы вдумчиво представлять интересы Запада в переговорах по регулированию сложившейся ситуации.

«Но именно потому, что Шредер не выглядит сегодня ястребом — человеком, который хотел бы завести отношения между Россией и ЕС в окончательный тупик, он и не устраивает тех, кто сегодня определяет политику самой Германии и Евросоюза в целом. Сами они иначе видят будущее отношений между Россией и ЕС, взяв курс на обострение отношений, и не готовы от этого отказываться», — отметил Новиков.

По оценке парламентария, во многом за этим стоят аппетиты военно-промышленного комплекса. Он также считает, что за европейской политической агрессивностью скрываются два фактора: невозможность отказаться от курса русофобии и определенный экономический интерес, который прикрывают политическими декларациями и обвинениями в адрес Москвы.

Саму идею Путин высказал 9 мая, указав, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. При этом он указывал, что Шредер предпочтительнее для него лично, но не является единственным вариантом.