Предсказан курс рубля во второй половине мая

Финансист Лобода: В начале II половины мая доллар будет в диапазоне 70-74 рубля

В начале второй половины последнего месяца весны доллар будет стоить 70-74 рубля. Это спрогнозировал член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода. Его процитировали «Известия».

Что касается евро, то его котировки составят 83-86 рубля. Китайской валюте эксперт предсказал курс в 10,5-11 рублей за юань.

Лобода подчеркнул, что главным фактором поддержки рубля остается нефтяная выручка. Он обратил внимание на данные Банка России, согласно которым в прошлом месяце экспортеры увеличили продажи на 14,9 миллиарда долларов. Это позволит удерживать курс в крепкой зоне еще несколько недель. Еще одним фактором, работающим на укрепление российской валюты, является жесткая денежно-кредитная политика. Благодаря ей капитал удерживается внутри страны и сохраняется привлекательность рублевых инструментов.

К числу факторов, которые давят на рубль, Лобода отнес рост валютных покупок со стороны корпоративного сектора, усиление импорта в летний период, а также спекулятивный спрос.

Он подчеркнул, что укрепление рубля может оказаться временным и к началу второго полугодия из-за ускорения мировой инфляции и роста спроса на защитные активы силы рубля могут оказаться исчерпаны.

Ранее, 15 мая, регулятор резко понизил официальный курс евро в России до 85,18 рубля. Цена доллара осталась почти без изменений, на уровне 73,13 рубля.